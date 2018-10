Hamburg (ots) - In der Kategorie "Beste Sitcom" ist die NDR Reihe"Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres" am Sonntagabend, 7. Oktober,in Köln mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet worden. Den Preisals "Beste Innovation" erhielt die Satire-Serie "Das Institut - Oasedes Scheiterns", an deren Produktion der NDR neben dem Federführer BRsowie WDR, PULS und ARD alpha beteiligt war.NDR Intendant Lutz Marmor: "'Jennifer' und "Das Institut' sindzwei anspruchsvolle, ungewöhnliche und mit besonders viel Liebe zumDetail gemachte Produktionen. Schön, dass die Jury das anerkannt hat.Herzlichen Glückwunsch an alle, die zu diesem Erfolg beigetragenhaben!""Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres" dreht sich um großeGesten und kleine Tragödien in einem norddeutschen Haar-Salon. DieGeschichten stammen aus der Feder der NDR 2 Comedy-Autoren AndreasAltenburg und Harald Wehmeier. Die dritte Staffel mit Episoden um dieFrisörgehilfin Jennifer (Katrin Ingendoh) sind im Sommer gedrehtworden. Mit von der Partie ist wieder der frühere Besitzer desSalons, Dietmar Brehme (Olli Dittrich). Er kehrt ins Geschäft zurück,während Jennifers aktueller Chef Ingo (Klaas Heufer-Umlauf) nichtdaran denkt zu gehen. Das NDR Fernsehen zeigt die neuen Folgenvoraussichtlich Ende des Jahres im Weihnachtsprogramm. Die Redaktionhaben Christoph Pellander und Diana Schulte-Kellinghaus."Das Institut - Oase des Scheiterns" spielt am Ende der Welt undim Herzen der Finsternis: Dort versuchen die sechs tapferenMitarbeiter eines deutschen Sprach- und Kulturinstituts, das Volk vonKisbekistan für Deutschland zu interessieren - Bomben, Staub undDesinteresse zum Trotz. Zu den Darstellern zählen u. a. ChristinaGroße, Rainer Reiners, Swetlana Schönfeld, Robert Stadlober, OmarEl-Saeidi und Nadja Bobyleva, Idee und Buch stammen von Robert Löhr.Redaktion im NDR hatte Franziska Kischkat. Die achtteilige Serie warim Januar im NDR Fernsehen zu sehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: n.pielot@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell