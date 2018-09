Deutsche Chemie wächst langsamer / VCI-Quartalsbericht 2/2018 zur wirtschaftlichen Lage der Branche

Frankfurt/Main (ots) -* Produktion steigt im Vergleich zum Vorquartal um 1,2 Prozent* Chemikalienpreise legen 0,6 Prozent zu* Branchenumsatz bleibt auf hohem Niveau stabil (-0,1 Prozent)* Ausblick: Nachlassende Dynamik im Chemie- und PharmageschäftDie Bilanz der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschlandfür das zweite Quartal 2018 fällt zufriedenstellend aus. DieWachstumsdynamik vom Jahresanfang hat aber deutlich nachgelassen. Dasgeht aus dem aktuellen Quartalsbericht hervor, den der Verband derChemischen Industrie (VCI) veröffentlicht hat. Der Umsatz inDeutschlands drittgrößter Branche stagnierte demnach von April bisJuni auf hohem Niveau. Während im Inland die Erlöse leicht sanken,verbuchte die Branche im Ausland das achte Umsatzplus in Folge. DieProduktion legte im zweiten Quartal nur verhalten zu. SteigendeRohstoffkosten führten zu Preiserhöhungen bei chemischenGrundstoffen. Insgesamt sind die Chemieunternehmen mit ihreraktuellen Geschäftslage noch zufrieden. Die Erwartungen für dieZukunft sind dagegen getrübt, da die konjunkturellen Risiken durchden nahenden Brexit und den schwelenden Handelskonflikt zwischen denUSA und China zunehmen.VCI-Präsident Kurt Bock sagt zur Chemiekonjunktur: "Umsatz undAuslastung der Branche lagen im zweiten Quartal noch auf hohemNiveau. Aber vieles deutet darauf hin, dass die Nachfrage im zweitenHalbjahr im Vergleich zur ersten Jahreshälfte nachlassen wird.Insbesondere die Exporterwartungen sind nicht mehr so positiv wie zuJahresbeginn."PrognoseDer VCI rechnet für 2018 weiterhin mit einem Zuwachs der deutschenChemieproduktion um 3,5 Prozent. Chemikalien verteuern sichvoraussichtlich um 1,5 Prozent. Der Branchenumsatz wächst um 4,5Prozent auf 204 Milliarden Euro.ProduktionIm zweiten Quartal 2018 stieg die Chemieproduktion im Vergleichzum Vorquartal um 1,2 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr produzierten dieChemieunternehmen 5,4 Prozent mehr. Die Kapazitätsauslastung derAnlagen war weiterhin gut und betrug von April bis Juni 84,5 Prozent.ErzeugerpreiseSteigende Rohstoffkosten sorgten im zweiten Quartal 2018 fürweiter anziehende Chemikalienpreise. Chemieprodukte kosteten dahervon April bis Juni 0,6 Prozent mehr als im Vorquartal und 1,1 Prozentmehr als im Vorjahr.UmsatzDer Branchenumsatz blieb im zweiten Quartal 2018 auf hohem Niveaustabil. Gegenüber dem Vorquartal sanken die Erlöse nur minimal um 0,1Prozent. Das Vorjahr konnte gleichzeitig um 5,8 Prozent übertroffenwerden. Die Nachfrage kam vor allem von den Auslandsmärkten.BeschäftigungZur Fachkräftesicherung haben die Chemieunternehmen auch imzweiten Quartal 2018 wieder mehr Stellen geschaffen. Die Branche hataktuell 459.700 Mitarbeiter. Das ist ein Plus von 1,5 Prozent imVergleich zum Vorjahr.HinweisDen vollständigen VCI-Quartalsbericht 2/2018 gibt es aufwww.vci.de im Pressebereich zum Download.Über den VCIDer Verband der Chemischen Industrie (VCI) vertritt diewirtschaftspolitischen Interessen von rund 1.700 deutschenChemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischerKonzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen derWirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht für mehrals 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2017 über 195Milliarden Euro um und beschäftigte rund 453.000 Mitarbeiter.Pressekontakt:Kontakt: VCI-Pressestelle, Telefon: 069 2556-1496,E-Mail: presse@vci.de, http://twitter.com/chemieverband undhttp://facebook.com/chemieverbandVCIOriginal-Content von: Verband der Chemischen Industrie (VCI), übermittelt durch news aktuell