Deutsche Chemie sieht Digitalisierung und Nachhaltigkeit als wichtigste Wachstumstreiber / Zweifel am Nutzen von M&A / CHEMonitor-Studie identifiziert Wachstumstreiber in der deutschen Chemieindustrie

Mannheim, Basel (ots) - Die Mehrheit der befragten Chemiemanagererwartet für ihr Unternehmen in den nächsten fünf Jahren ein Wachstumin der Region Europa. Gleichzeitig ist jedoch die Zufriedenheit mitdem Standort Deutschland im Vergleich zum Vorjahr mit einem Minus vonüber 20% dramatisch zurückgegangen. Wichtigste Wachstumstreiber sindDigitalisierung und Nachhaltigkeit. M&A gelten dagegen nicht alsGarant für Wachstum. Das sind die Ergebnisse der aktuellenCHEMonitor-Trendstudie des Beratungsspezialisten CAMELOT ManagementConsultants in Kooperation mit der Fachzeitung CHEManager.Die deutsche Chemiebranche schätzt die konjunkturelle Entwicklungin Europa in den nächsten fünf Jahren als positiv ein. Die Ergebnissedes aktuellen 29. CHEMonitor-Trendbarometer spiegeln jedoch auchUnsicherheit wider: Nur noch 68% statt 90% (Oktober 2016) derCHEMonitor-Panel-Teilnehmer bewerten den Standort Deutschland mit"gut" oder "sehr gut". "Der deutliche Rückgang derStandortzufriedenheit ist eine Reaktion auf den in Deutschlandoffensichtlichen Nachholbedarf in der Digitalisierung sowie auf diezunehmenden Engpässe in der Logistik und Verkehrsinfrastruktur.Angesichts der positiven Wachstumsperspektiven in Europa wird sichdiese Unzufriedenheit verstärken", kommentiert Dr. Josef Packowski,Managing Partner bei CAMELOT, die Ergebnisse der aktuellenCHEMonitor-Befragung.Wachstumstreiber Digitalisierung und NachhaltigkeitDie Chemiebranche steht aktuell vor einer viertenIndustrierevolution. Dies spiegelt auch die Meinung desCHEMonitor-Panels wider: 76% der befragten Manager sehen dieDigitalisierung als "sehr wichtig" für das Wachstum und dieWettbewerbsfähigkeit sowohl des eigenen Unternehmens als auch dergesamten Chemieindustrie an. Dr. Sven Mandewirth, Partner undChemieexperte bei CAMELOT, warnt jedoch: "Digitalisierung undAutomatisierung sind als bedeutende Wettbewerbsfaktoren in derChemieindustrie zwar erkannt, aber oftmals noch nicht umgesetzt. Invielen Fällen geht die Realisierung nicht über punktuelleLeuchtturmprojekte hinaus." Ein ähnlich bedeutender Wachstumstreiberfür Unternehmen (68%) und Branche (78%) ist das Thema Nachhaltigkeit.Geringere Bedeutung messen die Umfrageteilnehmer dagegen derKreislaufwirtschaft bei.Organisches Wachstum durch neue ProdukteBefragt nach den Treibern für organisches Wachstum, nennen diebefragten Chemiemanager "neue Produkte" (50%), "neue integrierteKundenlösungen und Serviceleistungen" (34%) sowie "verbesserteProzesse durch Digitalisierung und Automatisierung" (28%). In Bezugauf die wachstumssteigernde Wirkung von Fusionen und Übernahmen(M&A), die in der Chemieindustrie aktuell sehr stark zu beobachtensind, ist die Branche erstaunlich zweigespalten: 65% der Befragtenglauben, dass M&A die Wettbewerbsposition verbessern und zu mehrWachstum führen. 60% sind dagegen der Meinung, dass bei denTransaktionen zunehmend kurzfristige Finanzerfolge und nichtnachhaltige Wachstumsstrategien im Vordergrund stehen.Veraltete IT und schwerfällige Organisation hemmen WachstumBefragt nach unternehmensinternen Wachstumshürden messen dieChemiemanager einer "veralteten IT-Systemlandschaft" die stärkstewachstumsbremsende Wirkung zu. Als ebenso gravierend wird eine"schwerfällige Unternehmensorganisation mit langenEntscheidungswegen" angesehen. Auf Platz drei stehen mit je 25%"limitierte Produktionskapazitäten" und "fehlendeInvestitionsmittel". Was externe Wachstumshürden betrifft, nennen dieStudienteilnehmer vor allem "steigende Energie- und Rohstoffkosten"(65%), "Mangel an qualifiziertem Personal" (57 %) sowie"regulatorische Auflagen der EU" (54 %).Das aktuelle 29. CHEMonitor-Trendbarometer steht zum kostenlosenDownload unter www.camelot-mc.com zur Verfügung.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führendeBeratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-,Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil derCAMELOT Gruppe mit weltweit 1.700 Mitarbeitern und Hauptsitz inMannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeitmit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren denProjekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von derEntscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischenUmsetzung.