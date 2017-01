Deutsche Cannabis: jetzt LEGAL, dann verdoppelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Cannabis":

den wenigsten wird dieses Unternehmen aktuell in Begriff sein. Die Deutsche Cannabis AG ist eine Beteiligungsgesellschaft in der Hanfwirtschaft und aktuell ein heißer Gesprächsstoff. In 2015 Bestand das Unternehmen aus nur einem einzigen Vorstand ohne Mitarbeiter und hält u.a. eine Mehrheitsbeteiligung an CannyPets GmbH.

Cannabis bald LEGAL!?

Zukünftig werden Menschen bei denen eine herkömmliche Schmerztherapie versagt Cannabis auf Rezept in der Apotheke kaufen können. Und das auf Kosten der Krankenkassen. Das beschloss der Bundestag in der letzten Woche einstimmig. Die Gesetztesänderung wird ab März Anwendung finden. Dann wird das Ganze auch als Studie begleitet werden um zusätzliche Erkenntnisse über die schmerzlindere Wirkung von Cannabis zu gewinnen. Der Eigenanbau sowie der Konsum ohne Rezept bleiben dennoch weiterhin illegal. Aber die aktuell rund 1000 Patienten die zurzeit über eine Ausnahmeregelung verfügen sind erleichtert. Zuvor mussten sie die Kosten für Cannabis noch selbst tragen.

Jetzt in Cannabis investieren

Viele fragen sich ob nun der Zeitpunkt gekommen ist in Cannabis zu investieren. Die Deutsche Cannabis AG verspricht hier den Investoren viel Potential. Zumindest konnte sich das Papier nach Bekanntwerden der Legalisierung innerhalb kürzester Zeit fast verdreifachen. Dennoch gilt hier äußerste Vorsicht. Zu Unsicher sind die zukünftigen Aussichten. Eine allgemeine Legalisierung steht noch in sehr weiter ferner.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

