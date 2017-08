Deutsche Cannabis: Das ist jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Cannabis":

Liebe Leser,

diese Frist ist abgelaufen: bei der „Deutsche Cannabis AG“ hatten die Aktionäre laut Unternehmensangaben die Möglichkeit, vom 2. August 2017 bis zum 15. August 2017 einschließlich ihr Bezugsrecht wahrzunehmen. Demnach hatte jeder Aktionär die Möglichkeit, für jeweils eine Aktie im Bestand eine neue Aktie zu beziehen – zum Bezugspreis von exakt 1,00 Euro. Theoretisch hätte so das Grundkapital der Gesellschaft von 3.620.699,00 Euro (eingeteilt in genau so viele Aktien mit jeweils rechnerischem Anteil von jeweils 1 Euro am Grundkapital) durch „Ausgabe von bis zu 3.620.699 auf den Inhaber“ lautende Stückaktien verdoppelt werden können.

Deutsche Cannabis: Die Bezugsfrist ist abgelaufen

Doch wie viele Aktionäre dann wirklich das Bezugsrecht ausgeübt haben, ist offen. Es bleibt abzuwarten, was das Unternehmen dazu mitteilen wird. Die Öffentlichkeitsarbeit gehörte hier in den letzten Monaten nicht gerade zur Stärke des Unternehmens, um es einmal so auszudrücken. Eine Kapitalerhöhung hat auf die Stellung der Alt-Aktionäre unterschiedliche Auswirkungen. Zum einen wird der Anteil der Alt-Aktionäre, die die Kapitalerhöhung nicht mitmachen, verwässert. Und dann ist die Frage, was mit den frischen Mitteln geschieht. Wenn diese gewinnbringend investiert werden, könnte das trotz Verwässerung des Anteils der Alt-Aktionäre auch für diese von Vorteil sein. Doch wird das hier der Fall sein? Das ist die Frage.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.