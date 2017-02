Deutsche Cannabis: Zurück in den Normalmodus!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

bei anderen Aktien sind größere Kurssprünge ungewöhnlich – bei der Aktie der Deutsche Cannabis AG ist in 2017 bisher das Gegenteil der Fall. So fiel das Papier diese Woche auf, gerade weil die hohe Volatilität des Papiers erheblich zurückgegangen ist. Wir erinnern uns: Im Januar schoss die Notierung innerhalb weniger Handelstage von unter 0,50 Euro auf deutlich über 3,50 Euro nach oben. Dann halbierte und drittelte sich der Kurs, dann ging es wieder aufwärts – für jeden war etwas dabei, und langweilig wurde es da bestimmt nicht!

Die Umsätze in der Aktie sind gegenüber den Januar-Hochs gesunken

Doch jetzt ist die Aktie gewissermaßen wieder im Normalmodus. Denn mehrere Handelstage, in denen der Kurs innerhalb einer Bandbreite von ca. 1,50 bis ca. 1,72 Euro blieb – das ist vor dem Hintergrund der vorigen Kurssprünge schon als „zahm“ zu bezeichnen. Auch die Umsätze sind deutlich zurückgegangen. Im Januar schossen die Umsätze an den besonders volatilen Tagen in Frankfurt auf Werte von über einer Million Stück nach oben – zuletzt waren es dann nur noch wenige Tausend Stück Tagesumsatz. Es bleibt abzuwarten, ob vielleicht neue Nachrichten von Unternehmensseite wieder zu neuen Kurssprüngen führen könnten.

