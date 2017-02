Deutsche Cannabis: Wilde Zockerei setzt sich fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Cannabis":

Liebe Leser,

weiterhin sehen wir wilde Kurssprünge bei der Aktie „Deutsche Cannabis“! In welchem Umfang? Es lässt sich so formulieren: Sie wollen einmal eine Aktie sehen, die innerhalb eines Vormittags 40% zulegen kann? Bitte schön: So geschehen am 9. Februar bei der Aktie „Deutsche Cannabis“! Doch natürlich kann es auch genauso schnell wieder abwärts gehen.

Der Kursverlauf der letzten 4 Wochen sollte als Warnung dienen. Denn seit dem Top am 23. Januar hat sich der Kurs der Aktie in etwa gedrittelt. Hier sehen wir also weiterhin äußerst starke Kurssprünge, was bei einem so marktengen Titel natürlich auch viel leichter zu erreichen ist als bei einem „Blue Chip“. Bereits relativ geringe Käufe können solch einen Zocker-Titel dann regelrecht explodieren lassen.

Was gibt es Neues von der Unternehmensseite?

Umgekehrt gilt dann natürlich auch, dass einige Verkäufe den Kurs direkt einbrechen lassen können. Was hat das mit langfristigem Investieren zu tun? Hier geht es um kurzfristige Zockerei! Zumal es von Unternehmensseite bis auf einige Stimmrechtsmitteilungen keine Nachrichten gibt, die einen Kursanstieg oder auch einen Kursrückgang rechtfertigen könnten. Denn die letzte Ad-hoch Meldung stammt vom 22. Dezember 2016 und kann deshalb nicht für die Kurssprünge der letzten Wochen verantwortlich gemacht werden. Hier heißt es weiterhin: Wilde Zockerei!

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse