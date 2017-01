Deutsche Cannabis: Wilde Zockerei!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Cannabis":

ist das Wahnsinn oder eine Riesen Chance oder beides? Oder ist es hier schlicht und einfach brandgefährlich für die Kleinanleger, die diesen heißen Kursritt mitmachen wollen? Zur Erinnerung: Die Aktie der Deutsche Cannabis pendelte bis Mitte Januar im Bereich 0,40 bis 0,50 Euro. Nichts Besonderes. Dann ging es Schlag auf Schlag. Der Aktienkurs explodierte regelrecht. Bis Wochenbeginn stand die Notierung dann zwischenzeitlich bei deutlich über 4,00 Euro! Und nur einen Tag später, am 24. Januar, gab die Notierung dann in etwa wieder ein Drittel ab. Also zunächst Kursexplosion, dann Gewinnmitnahmen, ein Drittel des Kurses wird weggesäbelt (an einem Tag!). Was kommt als Nächstes?

Von Unternehmensseite ist es ruhig

Das Interessante an der ganzen Sache ist, dass es vonseiten des Unternehmens zuletzt überhaupt keine Meldung gab. Die letzte Mitteilung stammt vom Dezember, als es hieß, dass ein Großaktionär auf einen Teil des Darlehens verzichtet, das er der Deutschen Cannabis AG gegeben hat. Zudem soll dem Unternehmen von dieser Seite „Bereitstellung der für die nächsten 6 Monate im Tagesgeschäft erforderlichen Liquidität zugesagt“ worden sein. Das ist alles. Insofern ist eine seriöse Einschätzung der jüngsten Kurssprünge mangels Nachrichten im Grunde nicht möglich.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

