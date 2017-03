Deutsche Cannabis: Was ist davon zu halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Cannabis":

endlich – mögen sich einige Aktionärinnen und Aktionäre der Deutsche Cannabis AG gedacht haben, als sich das Unternehmen nach langer Zeit zu Wort meldete. Doch es gab keine Nachrichten zum operativen Geschäft oder zur Finanzlage oder zur strategischen Planung, sondern die Ankündigung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Diese soll am 11. April in Berlin stattfinden, im Internationalen Handelszentrum (IHZ) in der Friedrichstr. 95 in der Bundeshauptstadt Berlin. Was ist davon zu halten?

Deutsche Cannabis AG: Termin 11. April vormerken!

Was sie dort erwarten wird, ist für die Aktionäre ungewiss. Und entsprechend fielen die Kursveränderungen bei der Aktie der Deutsche Cannabis AG zuletzt auch eher moderat aus. Da kennen wir ganz andere Größenordnungen, was die Kursschwankungen betrifft! Doch da noch niemand weiß, wie der Termin am 11. April ablaufen wird, wird es bis dahin wohl Unsicherheit geben. Und Unsicherheit ist nicht besonders bullish. Auf jeden Fall sollten Aktionäre des Unternehmens diesen Termin im Blick behalten und wenn möglich vielleicht selber bei der Veranstaltung teilnehmen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.