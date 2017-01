Deutsche Cannabis: Unglaublich!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Cannabis":

das Rätselraten bei der Aktie der Deutsche Cannabis geht weiter. Was für Nachrichten stehen bei diesem Unternehmen an, die die Kurssprünge der vergangenen Tage rechtfertigen würden? Es bleibt vonseiten des Managements verdächtig still. Die letzte ad-hoc-Mitteilung ist von Dezember, und damals ging es nur darum, dass ein Großaktionär auf ein Darlehen teilweise verzichtet – was nicht gerade für eine besonders starke Finanzposition der Deutsche Cannabis spricht. Wieso aber ist denn der Aktienkurs in den letzten Tagen so stark gesprungen? Von unter 0,50 Euro auf über 40 Euro, dann wieder Gewinnmitnahmen und Kurshalbierung, dann wieder ein Sprung – was ist denn da bloß los?

Aufsichtsratsmitglied verkauft eigene Aktien

Wie gesagt: Neuigkeiten zum operativen Geschäft gibt es nicht. Es gab aber einige Hinweise, die mich eher skeptisch stimmen. Da ist zum einen die Tatsache, dass das Aufsichtsratsmitglied Marco Schulze laut meldepflichtiger Transaktion am 24. Januar für insgesamt 37.548 Euro eigene Aktien verkauft hat. Der Verkaufskurs lag demnach bei 1,043 Euro. Und dann eine Meldung, dass die Aktionärin Vanessa Beuttenmüller Intercap Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) ebenfalls Aktien der Deutsche Cannabis verkauft hat, wodurch der Anteil von 9,73% auf 2,13% gefallen sein soll. Das mag alle möglichen Gründe haben, ist aber eher bearish als bullish zu bewerten.

