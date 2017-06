Deutsche Cannabis: So langsam wird es Zeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Cannabis":

Liebe Leser,

die Aktie der Deutsche Cannabis AG zeigte sich in den letzten Wochen mit einer etwas abbröckelnden Tendenz. Auf Monatssicht verlor der Titel rund 10%, auf Sicht von 3 Monaten sind es inzwischen rund 30% Minus. Dank der Kursexplosion letzten Januar ist die Aktie auf Jahressicht aber immer noch dick im Plus – die 12-Monats-Performance liegt aktuell im Bereich von rund +314%! So langsam wird es aber Zeit. Und zwar Zeit, dass die Jahresabschlüsse vorgelegt werden. Zur Erinnerung: Bei der außerordentlichen Hauptversammlung am 12. April 2017 hatt es geheißen, dass die Jahresabschlüsse noch nicht fertiggestellt werden konnten.

Deutsche Cannabis AG: Weiterhin Warten auf die Geschäftsberichte!

Deshalb wurde damals nicht über diese Jahresabschlüsse abgestimmt. Das Unternehmen teilte damals mit, dass die Verzögerung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse einige fehlende originale Belege seien. Seitdem hörte man nichts mehr dazu von Unternehmensseite! Können einige fehlende Belege wirklich rechtfertigen, dass inzwischen rund 2 Monate ins Land gezogen sind, ohne dass die Jahresabschlüsse vorgelegt worden sind? Und es gibt auch noch keine Angaben dazu, wann denn die diesjährige ordentliche Hauptversammlung stattfinden soll. Aufgrund dieser fehlenden Angaben ist es absolut nachvollziehbar, dass der Kurs der Aktie eine abbröckelnde Tendenz vorweist.

Bestsellerautor und Börsen-Guru John Gossen weiß schon jetzt:

Das ist der DAX Stand am Ende des Jahres! Jetzt sind Sie in einer Situation, in der Sie alles verpassen können. ODER die Börsengewinne Ihres Lebens einfahren! Jetzt warten Aktien auf Sie, die Sie 2017 reich machen werden.

>>> Der DAX Stand Ende des Jahres lautet . . .

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.