Deutsche Cannabis – Kiffen für die Performance?

was so eine kleine Gesetzesänderung doch alles bewirken kann … Nachdem der deutsche Bundestag in der letzten Woche den Gesetzentwurf einstimmig beschlossen hat, dass zukünftig Schwerkranke und Schmerzpatienten Cannabis auf Rezept verschrieben bekommen können, ging die Aktie der Deutsche Cannabis AG durch die Decke. Zunächst legte der Wert aus dem General Standard am 19. und 20. Januar „nur“ um 75 bzw. 51 Prozent zu. Über das Wochenende scheinen dann viele Anleger allerdings erst richtig realisiert zu haben, was genau hier eigentlich passiert ist. Der Kurs legt dann am 23. Januar in Frankfurt um spektakuläre 195 Prozent zu. Zwischenzeitlich waren es sogar 260 Prozent auf 4,18 EUR.

Bei solchen Zahlen kann einem schon mal schwindelig werden und viele Anleger fühlen sich direkt zurück in die Zeit des Neuen Marktes erinnert. Nur damals war es wohl möglich, dass eine Aktie in wenigen Tagen um fast 1000 Prozent steigt. Aber wir alle wissen ja noch wie das ganze damals geendet hat.

Auch wenn natürlich die Deutsche Cannabis in Zukunft kräftig an der teilweisen Cannabis-Legalisierung profitieren dürfte, so ist es jedoch fraglich, ob die positiven Aussichten eine derartige Kursexplosion rechtfertigen. Bei Google kann man derzeit erkennen, dass das Suchinteresse riesig ist. Die Suchanfragen erreichen mit jetzt 100 einen Wert, der so hoch ist wie in den letzten vier Jahren nicht. Die Deutsche Cannabis ist also nicht nur an der Börse beliebt, sondern auch bei Google.

Das sollte dem cleveren Anleger, der vielleicht vor ein paar Tagen die Gunst der Stunde genutzt hat, klar zu denken geben. Fast 1000 Prozent in wenigen Handelstagen sind kein Pappenstiel. Wer glaubt die nächsten 1000 Prozent warten schon auf ihn, der sollte sich am besten sofort Aktiencharts der damaligen Internetaktien vom Neuen Markt ansehen und konkret an Gewinnmitnahmen denken!

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

