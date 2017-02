Deutsche Cannabis – Jetzt wieder 250 Prozent?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Cannabis":

einmal Börsenstar und wieder zurück. So oder so ähnlich lässt sich die Kursentwicklung der Deutsche Cannabis AG in wenigen Worten wohl zusammenfassen. Nach dem Beschluss des Bundestages, dass medizinisches Cannabis an schwer Kranke leichter zugänglich gemacht werden soll, schoss die Aktie um fast 1000 Prozent in die Höhe und erreichte am 24. Januar mit 4,34 EUR den höchsten Stand seit immerhin über zehn Jahren.

Seitdem ist die Euphorie jedoch wieder deutlich aus der Aktie entwichen und es ging mit dem Kurs fast genau so schnell wieder abwärts, wie er gestiegen war. Tagestief vom 9. Februar und dem besagten Hoch trennen schon wieder 80 Prozent. Wofür andere Aktien teils Jahre brauchen, schaffte die Deutsche Cannabis in wenigen Wochen. Wahnsinn!

Doch ausgerechnet mit dem kurzzeitigen Pennystock-Status, also dem Kurs unter 1 EUR bzw. dem Tagestief am 9. Februar mit 0,90 EUR, fassten sich die ersten mutigen Zocker wieder ein Herz und zogen die Aktie um 30 Prozent nach oben. Wahrscheinlich haben hier einige die Unterstützungszone zwischen ca. 0,95 und 0,75 EUR im Auge, an der die Aktie am oberen Ende wieder unter recht guten Handelsumsätzen nach oben durchgestartet ist.

Für alle diejenigen, die die Kursexplosion im Januar verpasst haben, bietet sich jetzt damit die nächste Chance auf schöne Gewinne. Solange die beschriebene Unterstützung hält, könnte die Deutsche Cannabis AG durchaus schnell wieder an die bisherigen Jahreshochs anknüpfen.

