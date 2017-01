Deutsche Cannabis Analyse (2) – Was sagen diese Kennzahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Cannabis":

Lieber Leser,

im ersten Teil unserer Analyse zur Deutschen-Cannabis-Aktie haben wir festgestellt, welchen Wertgewinn das Papier seit 2013 zu verzeichnen hatte. Dieser war größtenteils auf Erwartungen an die Legalisierung von Cannabis in den USA zurückzuführen. Zusätzlich profitiert das Unternehmen von dem aktuellen Beschluss des Bundestages, dass Ärzte Cannabis verschreiben dürften und die Krankenkassen die Kosten dafür übernehmen müssen.

Wir wollten uns daher die fundamentale Lage des vergangenen Jahres mithilfe einiger Kennzahlen anschauen, die wir in die Kategorien finanzielle Stabilität, Rentabilität, Marktposition sowie Gewinnwachstum unterteilen. Bei unserer Recherche mussten wir allerdings feststellen, dass es keine entsprechenden Daten für das vergangenene Jahr gibt. Dieses Problem besteht wohl bereits länger, wie wir weiterhin herausfanden. Anscheinend fehlen die Bilanzdaten für den gesamten Zeitraum 2011-2016. Die Finanzaufsicht BAFIN hat beispielsweise eine Strafe von 140.000 Euro verhängt, weil das Unternehmen für 2015 keine Bilanz innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von vier Monaten vorgelegt hatte.

Fazit

Die Deutsche Cannabis AG scheint aus unserer Sicht mit einer Insolvenz zu kämpfen. Einigen Berichten zufolge hat bereits ein Investor einen teilweisen Verzicht auf seine Darlehensforderungen erklärt. Damit will das Unternehmen in 2017 wohl neue Beteiligungen erschließen. Wie dem auch sei: Wie es aktuell aussieht, wird das Unternehmen um eine Strafe im dreistelligen Tausenderbereich nicht umhinkommen. Bei einem Börsenwert von gerade mal 1. Mio. im vergangenen Jahr fragt man sich, inwiefern sich die geplanten Beteiligungen überhaupt lohnen würden?

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse