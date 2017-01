Deutsche Cannabis Analyse (1): +500 % in zwei Wochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Cannabis":

die Aktie der kleinen Beteiligungsgesellschaft Deutsche Cannabis AG verzeichnete in den letzten zwei Wochen einen Anstieg von über 500 %. Seit 2013 steht ein Wertzuwachs von über 5000 % zu Buche. Das ist bei einem zuvor als Pennystock gehandelten Wert sicherlich nicht unüblich. Denn je billiger die Aktie ist, desto höher fällt der prozentuale Anstieg bezogen auf den Ausgangswert aus. Das ist der sogenannte Basiseffekt. Warum kam es aber kürzlich zu dem starken Anstieg?

Bundestag beschließt Cannabis auf Rezept

Schaut man sich den Kurs der Aktie langfristig an, dann erkennt man, dass sie ihr Potential erst in etwa seit Mitte 2013 zu entfalten versuchte. Zwischen 2013-2015 verbuchte der Wert einen Anstieg von 2,223 %. Ab 2015 bis 2016 ging es dann zunächst wieder abwärts und überwiegend seitwärts. Das Kursverhalten wird durch die fundamentalen Erwartungen erklärt.

So wurde 2014 Cannabis in den US-Bundesstaaten Colorado und Washington State legalisiert. Allerdings fruchteten diese politischen Maßnahmen in den Folgejahren nicht wie erwartet. Eine Legalisierung in den restlichen Bundesstaaten blieb bisher aus. Zudem haben es viele Start-Ups in diesem Bereich aufgrund von Unerfahrenheit nicht geschafft, sich zu halten. Nun beschloss der Bundestag, dass Ärzte zukünftig ihren Patienten Cannabis aus medizinischen Gründen verschreiben dürfen. Die Kosten tragen die Krankenkassen. Diese Nachricht wirkte wie ein Befreiungsschlag für die Aktie. Im nächsten Beitrag schauen wir uns die fundamentale Lage an.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

