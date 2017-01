Deutsche Cannabis AG – viel Rauch um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Cannabis":

während die großen Weltbörsen im Moment eher lustlos seitwärts tendieren, gibt es sie doch noch, die Stories vom schnellen Geld! Und das sogar hier am deutschen Aktienmarkt. Kostete die Aktie der Cannabis AG Mitte letzter Woche noch knapp unter 50 Cent, so stieg die Aktie in dieser Woche zeitweilig bis auf über 4 Euro. Was war passiert?

Nun, eine Antwort, die den massiven Kursanstieg begründet, scheint es nicht zu geben. Lediglich die Entscheidung des Bundestages, dass Cannabis auf Rezept als Arzneimittel in Deutschland zukünftig erlaubt ist, passt vom Zeitpunkt her zur Kursexplosion. Profitiert die Deutsche Cannabis AG direkt von dieser Regierungsentscheidung? Wohl eher nein, denn es handelt sich um eine Beteiligungsgesellschaft, welche ein Portfolio von aussichtsreichen Unternehmen hauptsächlich im US-Cannabismarkt eingehen möchte. Welche Unternehmen das sind oder sein können, verrät leider auch die Website des Unternehmens nicht.

Auch wenn die derzeitige Marktkapitalisierung von rund 15 Millionen Euro, bei Kursen von um die vier Euro, nicht viel zu sein scheint: Ein operatives Geschäft, was Geld abwirft, gibt es laut Darstellung im Bereich Investor Relations auf der Unternehmensseite noch nicht. Deshalb sind Aktien der Deutschen Cannabis AG sicher mit enormen Chancen versehen, beispielsweise wenn das Unternehmen eine interessante Beteiligung vermelden sollte. Auf der anderen Seite kann der Kurs aber auch genauso schnell wieder auf das Niveau von unter einem Euro fallen, wenn es vom Unternehmen selbst keine neuen Nachrichten gibt. Die alte Börsenregel ist also auch in diesem Fall gültig: Enorme Kursgewinne innerhalb kürzester Zeit bergen ein ebenso hohes Risiko eines heftigen und schnellen Kurssturzes.

