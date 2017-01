Deutsche Cannabis AG EXPLODIERT an der Börse!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Cannabis":

für eine faustdicke Überraschung an der Börse sorgte in den letzten Tagen die kaum bekannte Deutsche Cannabis AG. Innerhalb von wenigen Tagen kamen Kursgewinne von fast 1.000 Prozent zustande! Grund dafür ist ein neues Gesetz, das Ende letzter Woche im Bundestag beschlossen wurde. Schwerkranke Patienten können in Zukunft Cannabis auf Rezept erhalten. Die Kosten werden von der Krankenkasse getragen. Das war für manchen Anleger Grund genug, sich auf diesen Aktientitel zu stürzen.

Cannabis-Unternehmen gesucht!

Denn allzu viele Alternativen zur Deutsche Cannabis hält diese Marktnische derzeit nicht bereit. Am Dienstag ließ die Euphorie jedoch schon spürbar nach. So langsam dämmerte es den Anlegern wohl, dass die Aktien möglicherweise trotz des neuen Gesetzes reichlich überteuert sein könnten. Denn die Firma betreibt wohl gar kein eigenes operatives Geschäft in Deutschland, sondern hält lediglich zwei Beteiligungen an kleineren Firmen. 2015 erwarb man Anteile an der US-amerikanischen ManhattanCannaFund LLC. 2016 folgte ein Investment in das deutsche Start-up CannyPets. Diese Hamburger Firma will hanfhaltige Tiernahrung verkaufen – keine schmerzlindernden Rauschmittel für deutsche Patienten. Es könnte also noch dauern, bis die Deutsche Cannabis AG von der Gesetzesänderung auch tatsächlich operativ profitiert.

