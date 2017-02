Deutsche Cannabis: 195 Prozent nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Cannabis":

wie eine Bombe schlugen in der letzten Woche die Nachrichten zur Deutsche Cannabis bei den Aktionären ein. Grund war eine kleine Gesetzesänderung, denn der deutsche Bundestag hat beschlossen, dass Schwerkranke und Schmerzpatienten Cannabis künftig auf Rezept verschrieben bekommen können. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Deutsche Cannabis und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Wie eine Rakete! Christian Lehbau hat es letzte Woche schon beschrieben: Die Aktie der Deutsche Cannabis AG reagierte auf die Meldung zur Gesetzesänderung mit einem Schuss durch die Decke. Denn nachdem der Wert aus dem General Standard am 19. und 20. Januar „nur“ um 75 bzw. 51 Prozent zulegen konnte, schossen die Kurse über das Wochenende blitzartig nach oben. Tatsächlich legte der Kurs am 23. Januar in Frankfurt um spektakuläre 195 Prozent zu. Und das war noch nicht das Ende der Fahnenstange.

Aufbruchsstimmung! So etwas passiert nicht alle Tage und die Anleger warten sicher an die Zeiten des Neuen Marktes erinnert, wo es möglich war, dass eine Aktie in wenigen Tagen um fast 1000 Prozent stieg. Nun, heute suchen wir mehr – und vor allem längerfristige – Stabilität und auch wenn die Deutsche Cannabis in Zukunft kräftig an der teilweisen Cannabis-Legalisierung profitieren dürfte, sollte die Kursexplosion genau beobachtet werden.

Vorsicht ist geboten! Anleger, die vor ein paar Tagen die Gunst der Stunde genutzt haben, sollten jedoch bedenken, dass es dies nun vorerst gewesen sein könnte. Alles ist möglich an der Börse, doch eine gesunde Vorsicht hat wohl noch niemandem geschadet.

Wie lange und in welchem Umfang kann die Deutsche Cannabis AG überzeugen? Wir halten Sie informiert.

