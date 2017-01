Deutsche Brauereien verkauften 2016 rund 95 Millionen Hektoliter Bier

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2016 setzten die in Deutschland ansässigen Brauereien und Bierlager insgesamt rund 95,8 Millionen Hektoliter Bier ab. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag weiter mitteilte, stieg damit der Bierabsatz gegenüber dem Vorjahr nur leicht (+0,1 Prozent). Während der Inlandsabsatz zurückging und die Exporte in EU-Länder stagnierten, ist der Bierexport in Drittländer gegenüber 2015 deutlich gestiegen.

Biermischungen – Bier gemischt mit Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderen alkoholfreien Zusätzen – machten 2016 mit 3,9 Millionen Hektolitern 4,1 Prozent des gesamten Bierabsatzes aus. 82,4 Prozent der gesamten Biermenge waren für den Inlandsabsatz bestimmt und wurden versteuert.

Foto: über dts Nachrichtenagentur