Deutsche Börse verlängert Umfrage zu geplanter Erneuerung der Dax-Welt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die große Revolution in der Welt von Dax und Co.



lässt auf sich warten. Die Deutsche Börse hat ihre Befragung über mögliche Veränderungen im Regelwerk für die Dax -Familie verlängert. Teilnehmer der Umfrage hätten auch eigene Vorschläge eingebracht, über die nun gemeinsam bis zum Freitag, 4. Mai, nochmals beraten werde, teilte der Marktbetreiber aus Eschborn bei Frankfurt am Freitag mit.

Befragt wurden Unternehmen aus Dax, MDax , TecDax und SDax sowie Banken und Fondsgesellschaften. Über die Ergebnisse will die Deutsche Börse spätestens bis zum Freitag, 18. Mai, informieren.

In der Ende Januar gestarteten Befragung war es vor allem um die Aufhebung der bisherigen Unterteilung der Unternehmen in die Bereiche "klassische Industrie" und "Technologie" gegangen. International gesehen ist dies bereits gang und gäbe. Unternehmen, die aktuell als Tech-Werte klassifiziert sind, könnten dann künftig parallel zum TecDax auch in den MDax der mittelgroßen Werte beziehungsweise den SDax für kleinere Werte aufgenommen werden. Zudem würden Technologie-Konzerne aus dem Dax dann auch im TecDax vertreten sein.

Darüber hinaus geht es um eine Erweiterung von MDax und SDax, die beide jeweils aktuell 50 Werte umfassen, sowie des TecDax mit seinen 30 Werten. Neben der von der Börse vorgeschlagenen Vergrößerung der Anzahl der MDax- und SDax-Mitglieder auf je 60 gibt es nun noch Alternativen, über die entschieden werden soll: Erstens eine Ausweitung des MDax auf 60 sowie des SDax auf 70 oder zweitens beider Indizes auf je 70 Werte. Unabhängig davon werde geprüft, den TecDax auf 40 Werte zu vergrößern.

Die letztlich beschlossenen Änderungen sollen zur Jahresüberprüfung der Indizes wirksam werden und zum 24. September in Kraft treten./ck/ag/das