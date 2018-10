Deutsche Börse verdient weiter prächtig an Finanzmarkt-Turbulenzen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Marktbetreiber Deutsche Börse hat weiter von der Unsicherheit an den Finanzmärkten profitiert.



Erlöse und Ergebnis zogen im dritten Quartal im Jahresvergleich erneut kräftig an. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei um ein Fünftel auf 351,3 Millionen Euro gestiegen, teilte der Konzern am Montag in Frankfurt mit. Bei den Nettoerlösen im operativen Geschäft ging es um 13 Prozent auf 651 Millionen Euro nach oben. Damit schnitt das im Dax notierte Unternehmen etwas besser ab, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten.

Unter dem Strich stand ein unbereinigter Gewinn von 225 Millionen Euro und damit rund zehn Prozent mehr als vor einem Jahr. Beim Aktienkurs zeigte sich zunächst keine spürbare Reaktion auf die Bekanntgabe./zb/he