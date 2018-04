Deutsche Börse und Catalysts laden Softwareentwickler zum Coding Contest ein

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Frankfurt am Main (ots) -Die Deutsche Börse richtet am 27. April den vom österreichischenIT-Dienstleister Catalysts organisierten Coding Contest in Frankfurtaus. Dabei handelt es sich um einen weltweiten Wettbewerb, bei dem inmehr als 40 Städten Programmierer gegeneinander antreten. Zu denTeilnehmern zählen erfahrene Entwickler und Nachwuchsentwickler,Studenten und Hobby-Programmierer. Die besten Teilnehmer erhalteneinen Eintrag in der Catalysts Hall of Fame und können Preisegewinnen.Die Deutsche Börse ist eine der weltweit größtenBörsenorganisationen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette desFinanzdienstleistungssektors ab. Informationstechnologie ist einerder wichtigsten Faktoren, mit denen sich die Deutsche Börse in ihremProduktportfolio Wettbewerbsvorteile verschafft. Catalysts genießteinen ausgezeichneten Ruf und hat bereits Erfahrung in derDurchführung von Coding Contests an mehr als 40 großen Standorten,darunter Kairo, Pretoria, Liverpool und New Orleans."Wir freuen uns auf diese spannende Veranstaltung, dietalentierten Programmierern Gelegenheit gibt, ihr Können unter Beweiszu stellen und Kontakte zur Finanzbranche zu knüpfen", sagte AndreasPreuß, Vorstandsmitglied und CIO der Gruppe Deutsche Börse.Nähere Informationen und Anmeldung unter www.codingcontest.org.http://deutsche-boerse.com/dbg-de/karriere/code-your-careerPressekontakt:Andreas von Brevern+49 69 2 11 1 1500andreas.von.brevern@deutsche-boerse.comOriginal-Content von: Deutsche Börse AG, übermittelt durch news aktuell