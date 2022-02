Deutsche Börse steigert Erlöse und Gewinn wie erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz des rückläufigen Aktien- und Derivategeschäfts hat die Deutsche Börse ihren Wachstumskurs im vergangenen Jahr fortgesetzt. Der Marktplatzbetreiber steigerte seine Nettoerlöse unter anderem dank Zukäufen und einem lebhaften Geschäft mit Fonds und an der Strombörse um neun Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte ebenfalls um neun Prozent auf 2,04 Milliarden Euro zu, wie der im Dax gelistete Börsenbetreiber am Mittwochabend in Frankfurt mitteilte. Damit erfüllte die Deutsche Börse bei beiden Größen die eigenen Erwartungen und diejenigen der Analysten. Unter dem Strich stieg der Gewinn um zwölf Prozent auf etwas mehr als 1,2 Milliarden Euro. Als Dividende schlage der Vorstand einen Betrag von 3,20 Euro vor. Das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahr und zwei Cent weniger als von Experten erwartet. Im laufenden Jahr peilt der Konzern weitere Zuwächse bei den Erlösen und dem operativen Gewinn an./jcf/zb