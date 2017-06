Deutsche Börse startet neue Online-Plattform für Börsenwissen / Lernangebot adressiert Einsteiger wie auch erfahrene Anleger (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Frankfurt am Main (ots) -Die Deutsche Börse hat ihr Schulungsangebot mit derOnline-Plattform "Capital Markets Academy - Digitales Lernen"erweitert, die Neulingen und erfahrenen Anlegern Informationen rundum das Thema Börse näherbringt. Das Portal wurde von der hauseigenenCapital Markets Academy der Deutschen Börse konzipiert und umfasstdrei Bereiche: animierte Erklärfilme für Einsteiger,Video-Vorlesungen mit Börsenexperten und umfangreicheOnline-Lehrgänge zu den an der Börse gehandelten Wertpapieren. Dasaktuelle Angebot ist kostenfrei und wird sukzessive ausgebaut.Vorbild für das Design des Portals ist das Gebäude der FrankfurterWertpapierbörse mit Bulle und Bär auf dem Vorplatz und dem aus denMedien bekannten Handelssaal. Von diesen Orten aus gelangen dieNutzer zu den einzelnen Lerninhalten."Deutschland ist ökonomisches Entwicklungsland, wenn es um dasVerständnis von Börsenhandel und Wertpapieranlage geht", sagteNicolas Nonnenmacher, der als Leiter Community Development bei derDeutschen Börse auch die Capital Markets Academy verantwortet. "Diebreite Öffentlichkeit fremdelt bei der Vermögensbildung mit Aktienund Wertpapieren, ohne sich mit dem Thema ausreichendauseinandergesetzt zu haben. Unser neues Portal begleitet Einsteigerauf dem Weg zur Börse und bietet fortgeschrittenen Anlegernhochwertige Inhalte, um Börsenprofis zu werden."In den animierten Erklärfilmen erleichtern die zwei ProtagonistenAnna und Michael Einsteigern den Zugang zur Börse - von derDepot-Eröffnung bis zu ihrer ersten Aktienorder. In denVideo-Vorlesungen erläutern ausgewiesene Börsenexperten dieGrundlagen der Finanzmärkte und des Börsenhandels. Im Bereich"Börsenprodukte im Detail" lernen erfahrene Anleger in umfangreichenOnline-Lehrgängen über Exchange Traded Funds (ETFs) und StrukturierteProdukte die Funktionen und Besonderheiten von einzelnen Wertpapierenkennen. Mit der kostenfreien Anmeldung wird ein persönlichesLernkonto erstellt, das den individuellen Lernfortschrittdokumentiert; Lerneinheiten können dort fortgeführt werden, wo siebeendet wurden. Partner bei der Entwicklung des Portals war der TÜVRheinland.Die Capital Markets Academy bündelt sämtliche Trainingsaktivitätender Gruppe Deutsche Börse und ist Ansprechpartner fürKapitalmarkt-Know-how und Börsenwissen. Das Angebot reicht vonAbendveranstaltungen für Privatanleger und semiprofessionelle Anlegerbis hin zu Fachseminaren, Zertifikatslehrgängen undOnline-Systemschulungen für Intermediäre, Händler, BackOffice-Mitarbeiter und weitere Beteiligte aus dem Börsenumfeld. Dabeiarbeitet die Capital Markets Academy auch mit deutschen undinternationalen Weiterbildungseinrichtungen und anderenKooperationspartnern zusammen. Die Capital Markets Academy sorgtaußerdem im behördlichen Auftrag für die Weiterentwicklung undAbnahme der Händlerprüfungen für die öffentlich-rechtlichen AnstaltenFrankfurter Wertpapierbörse und Eurex Deutschland.Das Portal "Capital Markets Academy - Digitales Lernen" ist unterwww.deutsche-boerse.com/digitaleslernen zu erreichen.