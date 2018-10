Deutsche Börse: Der kurzfristige Abwärtstrend beschleunigt sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Der aktuellen Nervosität am Aktienmarkt kann sich auch die Aktie der Deutschen Börse AG nicht entziehen. Der Wert, der im ersten Halbjahr noch kräftige Zugewinne verbuchen und bis zum 18. Juli auf ein neues Jahreshoch bei 121,15 Euro ansteigen konnte, verliert inzwischen ebenfalls stark an Wert und ist in eine kurzfristige Abwärtsbewegung übergegangen.

Der für das aktuelle Kursgeschehen bestimmende Abwärtstrend hat am 28. August bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.