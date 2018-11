Deutsche Börse: Ein gefährlicher Rücksetzer!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Kaum hatte sich das Chartbild der Aktie der Deutschen Börse AG seit Ende Oktober wieder etwas verbessert und ein wenig Hoffnung im Bullenlager aufkommen lassen, reißt auch schon der nächste Abwärtsschub gefährliche Löcher in die Verteidigung der Bullen.

Die Abwärtsbewegung, in die die Aktie nach ihrem am 18. Juli bei 121,15 Euro markierten Jahreshoch eingeschwenkt ist, führte am 25. Oktober zur Ausbildung eines neuen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.