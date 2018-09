Deutsche Börse beendet Dotcom-Ära mit Öffnung für Technologie-Werte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse lässt die Dotcom-Ära hinter sich.



Die strikte Trennung zwischen reinen Technologie-Unternehmen und klassischen Industriefirmen bei der Zusammensetzung der Dax -Indizes endet im September. Vorausgegangen war eine Umfrage unter Marktteilnehmern durch den Börsenbetreiber. "Die Index-Welt der Deutschen Börse wird moderner und attraktiver", sagt dazu Expertin Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank .

Die Unterscheidung von klassischen Branchen auf der einen und Tech-Unternehmen auf der anderen Seite entstand vor rund 20 Jahren, als Internet-Firmen wie Pilze aus dem Boden schossen und ihre Bewertungen in schwindelerregende Höhen schnellten. Damals wurde der Neue-Markt-Index Nemax 50 gegründet. Bald brach der Neue Markt zusammen, der TecDax entstand - auch um den in Verruf geratenen Nemax 50 vergessen zu machen.