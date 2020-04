Deutsche Börse: Technische Störung in Teilen des Xetra-Handels

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine technische Störung hat am Dienstagvormittag den Handel an der Deutschen Börse teilweise behindert.



Auf Xetra seien Teile des Handelssystems gestört, teilte der Börsenbetreiber am Dienstag in Frankfurt mit./mis/jha/