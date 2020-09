Deutsche Börse: Siemens Energy ist am 28. September einen Tag im Dax

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Siemens -Abspaltung Siemens Energy ist am 28. September für einen Tag im wichtigsten deutschen Aktienindex.



Dies hat technische Gründe, wie aus einer Mitteilung des Indexbetreibers Deutsche Börse hervorgeht. Siemens-Energy-Papiere werden den Siemens-Aktionären am 28. September ins Depot gelegt. Das mache eine Anpassung des Dax notwendig, erklärte die Deutsche Börse. So zähle der Index an diesem Tag 31 Werte. /fba