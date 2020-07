Deutsche Börse: Neues Allzeithoch – und jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Während andere Unternehmen unter der Corona-Krise leiden und um ihre Umsätze und Gewinne fürchten, erfreuen sich die Börsenbetreiber an der erhöhten Volatilität dieses Jahres. So wundert es nicht, dass sich der Kurs der Deutschen Börse AG nach dem Tief vom März schnell wieder erholt hat und in der Zwischenzeit auf ein neues Allzeithoch angestiegen ist.

Dieses wurde am Freitag bei



