Deutsche Börse: Kurs Richtung Jahreshoch!

Liebe Leser,

bei der Aktie der Deutsche Börse AG ist es derzeit charttechnisch gesehen recht interessant, denn da könnte nun das Anfang Mai erreichte 12-Monats-Hoch getestet werden. Das bedeutet natürlich auch, dass im Bereich von 93/94 Euro nun ein massiver Widerstand verläuft – den die Aktie erst nehmen muss, damit charttechnisch gesehen der Weg nach oben frei ist. Und genau darum könnte es in dieser Handelswoche gehen, ob dieser Break klappt – oder eben nicht.

Deutsche Börse: Gescheiterte Fusion mit Londoner Börse „verdaut“?

Die 12-Monats-Performance sieht mit rund +18% recht solide aus, ist aber im Vergleich mit dem Gesamtmarkt nicht besonders beeindruckend. Natürlich hatte die gescheiterte Fusion mit der Londoner Börse den Aktienkurs nicht gerade beflügelt. Das hatte Arbeitskraft und Geld gekostet, diese Fusion vorzubereiten – und am Ende wurde es dann nichts. Doch wer weiß, vielleicht ist es besser, dass diese Fusion nicht zustande kam, so sahen das offensichtlich auch einige Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft. Nun gilt der Blick in erster Linie der Charttechnik, und da könnten bereits die kommenden Handelstage die Entscheidung bringen. Es bleibt damit vorerst spannend bei der Deutsche Börse AG!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.