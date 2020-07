Deutsche Börse: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Nach dem Corona-Crash haben sich die Märkte inzwischen spürbar erholt. So hat auch der Handel an der Deutschen Börse wieder deutlich Fahrt aufgenommen. Dies lässt sich nur zu gut an der Aktienkursentwicklung der Deutschen Börse ablesen. Sie ist Mitte Mai bereits auf das Vorkrisenniveau gestiegen und hat dieses schließlich Mitte Juni nach oben durchbrochen. Inzwischen haben die Anleger den Kurs bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung