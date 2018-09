Deutsche Börse: Die Kaufbereitschaft schwindet!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Aktie der Deutschen Börse AG befindet sich seit Oktober 2016 in einem Aufwärtstrend. Der stabile Trend wurde zwischen April und Oktober 2017 von einer längeren Konsolidierung unterbrochen. In ein derartiges Konsolidierungsmuster könnte die Aktie auch nun wieder hineinlaufen, denn seit der Wert am 18. Juli auf ein neues Jahreshoch bei 121,15 Euro angestiegen ist, hat die Dynamik spürbar nachgelassen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.