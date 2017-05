Deutsche Börse: Kann Kengeter bald verlängern?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

es gibt gleich mehrere Nachrichten zum DAX-Unternehmen Deutsche Börse AG. Dabei sticht eine Meldung zu CEO Carsten Kengeter hervor. Wie das „Handelsblatt“ und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichten, steht das Verfahren gegen Kengeter wegen des Verdachts des Insiderhandels vor der Einstellung. Der Vorwurf war in Zusammenhang mit dem zunächst geplanten Zusammenschluss der Deutschen Börse mit der London Stock Exchange aufgekommen.

Laut „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ ist das Verfahren das Haupthindernis, das vor einer Verlängerung von Kengeters Vertrag noch überwunden werden muss. Auch ist der Zeitung zufolge in Sichtweite, dass das DAX-Unternehmen durch eine Geldstrafe den Vorwurf hinter sich lassen kann, den Kapitalmarkt nicht rechtzeitig über den möglichen Zusammenschluss in Kenntnis gesetzt zu haben.

Nachhaltigkeitsinitiative gestartet!

Eine weitere Meldung betrifft die Nachhaltigkeitsinitiative namens „Accelerating Sustainable Finance“, welche die Deutsche Börse am 23. Mai 2017 „mit wichtigen Akteuren des Finanzplatzes Frankfurt“ gestartet hat, wie das Unternehmen mitteilt. Im Zuge einer Auftaktkonferenz über neue Strukturen für nachhaltiges Wirtschaften sowie die Zukunftsfähigkeit des Finanzsystems signieren die Konferenzteilnehmer eine gemeinsam erarbeitete Absichtserklärung. Ziel der „Frankfurter Erklärung“ ist die „Schaffung nachhaltiger Infrastrukturen in der Finanzwirtschaft“.

Neuer Finanzplatz-Partner!

Schließlich berichtete die Deutsche Börse, dass das Unternehmen Finanzplatz-Partner der Eintracht Frankfurt Fußball AG wird. Der Fußball-Bundesligist und der DAX-Konzern besiegelten die Partnerschaft mit einem Vertrag. Hauptziel der Kooperation, die verschiedene gemeinsame Aktionen der Partner vorsieht, ist ein Bekenntnis zur Region rund um Frankfurt.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.