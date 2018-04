Deutsche Börse: Jahresausblick 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Aktie des Börsenbetreibers präsentiert sich während der laufenden Konsolidierung an den Aktienmärkten als Fels in der Brandung. Während der Großteil der DAX-Titel in den zurückliegenden Monaten zum Teil deutlich Federn lassen mussten, notierte die Aktie der Deutschen Börse zuletzt nahe ihres Rekordhochs bei rund 112 Euro.

Dabei profitiert die Aktie des Marktbetreibers von dem zuletzt zu beobachtenden Anstieg der Marktvolatilität. Der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Martin Jacobsen.