Deutsche Börse Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Viele Anleger investieren in Aktien nicht nur, um Kursgewinne zu erzielen. Auch eine Beteiligung an den Gewinnen eines Unternehmens wird erwartet, dies ist besonders bei Unternehmen aus dem DAX der Fall. Wer eine solche Einstellung vertritt, der dürfte mit der Deutschen Börse zufrieden sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine vergleichsweise hohe Ausschüttungsquote aus, die in den letzten zwei Jahren über ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.