Deutsche Börse: Diese zwei Marken sind jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

In der vergangenen Woche rutschte der Kurs der Deutschen Börse auf ein Tief bei 146,80 Euro ab. Von hier aus konnten die Bullen bis zum Ende der Woche einen leichten Anstieg einleiten. Er mündete in einen Wochenschlusskurs bei 153,55 Euro. Durch ihn wird der 50-Tagedurchschnitt bei 156,22 Euro für die Bullen in der nächsten Woche wieder erreichbar.

Er stellt somit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung