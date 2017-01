Deutsche-Börse-Chef: Fusion mit LSE stärkt Finanzplatz Frankfurt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Finanzplatz Frankfurt wird nach Überzeugung von Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter durch den geplanten Zusammenschluss mit der Londoner Börse LSE gestärkt.



Die Fusion sei "der Katalysator für Wachstum in Frankfurt", schreibt Kengeter in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung "Die Welt" (Freitag). Das gelte unabhängig vom rechtlichen Sitz.