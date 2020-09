Deutsche Börse-Aktie – Korrektur: Die Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Das könnte doch eine Chance werden! Die Titel der Deutsche Börse AG in der Korrektur an der 200-Tage-Linie! Das sieht zumindest sehr interessant aus! Ob dieser gleitende Durchschnitt als Unterstützung natürlich hält, steht noch nicht fest! Doch eine Ablösung von der 200-Tage-Linie nach oben würde hier ein erstes positives Signal liefern! Zudem kann die Deutsche Börse in volatilen Zeiten in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



