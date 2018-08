Deutsche Börse Aktie: Intakter Aufwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Deutsche Börse Aktie bewegt sich zielsicher nach oben, nachdem es in der letzten Woche etwas abwärts ging. Die letzte Woche kann deshalb als Verschnaufpause verstanden werden, denn in den davorliegenden Wochen lief es gut für die Deutsche Börse. Im Juli wurde erst ein neues Jahreshoch erreicht und seit Jahresbeginn konnte die Deutsche Börse Aktie bereits mehr als 20 % an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.