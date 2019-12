Deutsche Börse Aktie: Daumen hoch für diese schöne Aktion!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Deutsche Börse Group (kurz „Deutsche Börse") meldete sich mit einer Aktion, die Respekt verdient: Und zwar sollen die Transaktionsentgelte sowie die Handelsentgelte, die am 6. Dezember (= Nikolaustag) via Handelsplatz Börse Frankfurt anfallen, an gemeinnützige Organisationen gespendet werden. Die auf dem Parkett in Frankfurt tätigen Wertpapierhandelsbanken (das sollen zehn Stück sein) sowie die Deutsche Börse selbst hätten sich darauf verständigt,



