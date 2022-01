Deutsche Boerse Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Deutsche Boerse weist am 11.01.2022, 15:32 Uhr einen Kurs von 148.63 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Diversifizierte Finanzwerte" geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Deutsche Boerse entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,65 ist die Aktie von Deutsche Boerse auf Basis der heutigen Notierungen 92 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (268,03) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Deutsche Boerse investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,18 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,86 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Deutsche Boerse. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 1 "Sell"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

