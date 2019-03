Deutsche Börse AG: Aufbruch oder Abbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Für die Aktie der Deutschen Börse AG hatte ich in meiner jüngsten Ausgabe, vom Dezember vergangenen Jahres einen leichten Aufwärtstrend als Teil der übergeordneten Korrektur prognostiziert. Dieser kleine Trend hat sich in der Zwischenzeit auch so eingestellt, wenngleich der Anstieg ein klein wenig größer ausgefallen ist, als von mir angenommen. Daraufhin habe ich meine Wellenzählung umgestellt, ohne indes den Grundtenor zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.