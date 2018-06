Deutsche Blockbuster, mehr Shows am Samstag und Donnerstag, ein neuer Dienstag - und weniger Wiederholungen in der Prime Time. So baut Senderchef Daniel Rosemann das neue ProSieben

Unterföhring (ots) - Alles bleibt neu. Nach gutenMarktanteilsentwicklungen in allen relevanten Zielgruppen in denersten fünf Monaten des Jahres 2018 ruft ProSieben für die Season2018/2019 eine Sehvolution aus. "Das ProSieben in der Saison2018/2019 wird frischer, innovativer, anders. Man kann sagen, dasswir ein neues ProSieben gebaut haben", sagt Senderchef DanielRosemann. "Die vielleicht größte Veränderung klingt wie eineRevolution: Nach sieben Jahre Pause wird ProSieben für 2019 wiedereinen deutschen Blockbuster produzieren. Das ist die Rückkehr vonProSieben zur deutschen Fiction als Event."Nicht die einzige nachhaltige Veränderung: ProSieben hat einenneuen Dienstag im Programm, am Donnerstag gibt es ausschließlichlokale Produktionen. Am Samstag laufen mehr Shows denn je. Und amSonntag steigt der Anteil der Megablockbuster-Premieren im Jahr 2019um 50 Prozent. Daniel Rosemann: "Die wichtigste Botschaft für unsereZuschauer ist ganz klar: ProSieben zeigt in der Season 2018/2019weniger Wiederholungen in der Prime Time. Wir steigern die Anzahlunserer Erstausstrahlungen um 20:15 Uhr deutlich."Deutscher Blockbuster auf ProSieben: "Neun Tage wach"Ein Anfang. Für das Jahr 2019 verfilmt ProSieben den Bestseller "NeunTage wach" - ein autobiografischer Roman von Eric Stehfest. "EricsGeschichte geht unter die Haut, weil sie so nah und real ist", sagtDaniel Rosemann. "Seine Geschichte ist ein perfekter Fiction-Stofffür unsere Zuschauer. Wir werden sie wie einen deutschen Blockbusterverfilmen. Zudem suchen wir weitere Stoffe, die uns inhaltlich sofesseln und berühren wie 'Neun Tage wach'." Mit der dritten Staffel"jerks." produziert ProSieben die gewagteste Serie im deutschenFernsehen weiter.Dienstag (2019). "Das Ding des Jahres", "Der Traumjob" (AT), "GetThe F*ck Out Of My House" und "Die Maya-Challenge" (AT)Der Dienstag wird Show. Ab Frühjahr 2019 bietet ProSieben einen neuenDienstag mit einer Mischung aus bekannten und neuen Showmarken.Jochen Schweizer sucht in "Der Traumjob" (AT) einen Geschäftsführerfür sein Firmenimperium. In der "Maya-Challenge" (AT) müssen sichKandidaten in der Karibik einem harten Parcours stellen. Stefan Raabs"Das Ding des Jahres" kommt 2019 in der zweiten Staffel. Bei "Get TheF*ck Out Of My House" wird ProSieben dem Wunsch des ein oder anderenC-Promis entsprechen - und ihn in das Haus einladen.Daniel Rosemann: "Am Dienstag haben wir den größten Programmwechselfür unsere Zuschauer. Deswegen ist es gut, dass wir zum Start in denneuen Dienstag vertraute Marken spielen können."Dienstag (2018). Ein kompakter Abend mit "Galileo Big Pictures","Uncovered" und "10 Fakten"Schluss mit Wiederholungen am Dienstag um 20:15 Uhr: In 50 Wochen imJahr setzt ProSieben ab Sommer 2018 auf frische Programme um 20:15Uhr. Nach einigen Wochen Erstausstrahlungen der "Simpsons" erwartetdie Zuschauer im Herbst eine mehrwöchige Factual-Strecke: Um 20:15Uhr startet der Abend mit "Galileo Big Pictures", danach laufen ThiloMischkes "Uncovered" und "10 Fakten".Daniel Rosemann: "Wir bündeln drei starke Factual-Marken in einerneuen Programmierung zu einem kompakten Dienstagabend. Für denZuschauer bedeutet das zudem, dass um 20:15 Uhr nur nochErstausstrahlungen der 'Simpsons' laufen."Mittwoch. Drei neue US-Serien"Grey's Anatomy" ist seit mehr als 300 Folgen ein Erfolgsgarant imProSieben-Programm. Im Sommer startet das "Grey's"-Spin-off "Station19" auf ProSieben. Schon ab 18. Juli 2018 läuft die US-Comedy"Younger" (22:15 Uhr) am Mittwoch: Ideengeber und Produzent der Serieist Darren Starr, der einst auch "Sex and the City" erfand. Highlightim Herbst: Der Start der hochgelobten Drama-Serie "9-1-1". Die Serieist in den USA so erfolgreich, dass schon zwei Wochen nach demStaffelstart eine zweite Staffel bestellt wurde.Daniel Rosemann: "Mittwoch bleibt der Serienabend für Frauen aufProSieben. Mit '9-1-1', 'Station 19' und 'Younger' haben wir dreierstklassige neue Serien für den Abend."Donnerstag. 100 Prozent EigenproduktionenEs wird getanzt am Donnerstag auf ProSieben: Der Sender konnte sichdie Rechte an "Masters of Dance" sichern. In der Erfolgsshowinterpretieren Tänzer dieselbe Musik in unterschiedlichen Tanzstilen- und tragen dabei ein klassisches Duell aus. Die Zuschauer wähleneinen Sieger, der es in die nächste Runde schafft. Mit diesemProgramm zeigt ProSieben seine vierte serielle Produktion amDonnerstag.Und so sieht der Donnerstag aus: Nach den ProSieben-Sommerspielen mit"Schlag den Star" und "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" startet"Global Gladiators". Im Herbst kommt "The Voice of Germany". ImWinter wird getanzt. Und das Frühjahr gehört Heidi Klum und ihrenTopmodels mit "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Dazu zeigtder Sender in einer losen Abfolge immer wieder die Ranking-Show "DieBesten" am Donnerstag.Daniel Rosemann: "Unsere weiblichen Zuschauer lieben denProSieben-Donnerstag. Mit 'Masters of Dance' haben wir endlich eineTanzshow im Programm, die so nur zu ProSieben passt: modern,emotional und sehr, sehr spannend."Samstag. Shows von August bis WeihnachtenZwei neue Showreihen sind für den ProSieben-Samstag in Arbeit: In"Time Battle - Kämpf um deine Zeit" spielen Teams aus jeweils zweiKandidaten um 50.000 Euro. Das Prinzip ist simpel. In mehreren Rundenmuss ein Teammitglied in einer physischen Aufgabe möglichst viel Zeiterspielen, auf dass sein Partner danach entspannt eine Quizfrage ineben dieser erspielten Zeit lösen kann. Das beste Team gewinnt imFinale 50.000 Euro. ProSieben zeigt vier Ausgaben als Reihe.Wer kann besser schätzen? Ein Kandidat oder ganz Deutschland? In derLive-Show "Alle gegen Einen" tritt ein Kandidat gegen ganzDeutschland an und kann sich zum Sieg schätzen: Wie viele Luftballonsbraucht man, um einen Truck zehn Sekunden lang einen Meter in derHöhe schweben zu lassen? In welcher Zeit kann ein Baggerfahrer mitseiner Schaufel 100 Flaschen Bier öffnen? Elton moderiert vierLive-Shows in einer Reihenprogrammierung im Herbst.Im Dezember steigen zum ersten Mal "Die ProSieben Wintergames" - liveaus den österreichischen Alpen. Unter anderem stürzen sich wagemutigePromis mit einem Kajak die Skipiste herunter. Im Advent wird es ganzbesinnlich: ProSieben feiert an einem Samstag "Weihnachten mit Joko &Klaas" (AT). Dazu setzt der Sender am Samstag auf seine große Marken:"Schlag den Henssler", "DIE BESTE SHOW DER WELT", Joko Winterscheidts"Beginner gegen Gewinner" und "Das Duell um die Welt" kommen mitneuen Ausgaben.Daniel Rosemann: "Wir bieten unseren Zuschauern am Samstag einenguten Mix aus vertrauten und neuen Showmarken. Und auf eins kann sichder Zuschauer im Jahr 2018 verlassen: Ab August heißt es jedenSamstag 'It's Showtime auf ProSieben'."Sonntag. 50 Prozent mehr Megablockbuster-PremierenKino für zu Hause. Unter den privaten Sendern ist ProSieben klarerMarktführer in der Prime Time am Sonntag. Seinen Vorsprung will derSender ausbauen: Dazu wird 2019 die Zahl derMegablockbuster-Premieren am Sonntag um 50 Prozent erhöht. Unteranderem laufen "Rogue One: A Star Wars Story", "Findet Dorie", "La LaLand", "Dunkirk" und "Batman v Superman: Dawn of Justice".Montag. Erfolge mit "The Big Bang Theory", "Young Sheldon" und"Late Night Berlin"Never change a winning team. Der Montag auf ProSieben bleibt alseinziger Tag so, wie er ist. Daniel Rosemann: "Unsere Zuschauerlieben den Montag. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir vielNachschub von unseren Erfolgsmarken #TBBT, 'Young Sheldon', 'TheMiddle' und 'Late Night Berlin' haben."Bilder zum Download und aktuelle Informationen zu ProSieben erhaltenSie in der Presse-Lounge unter http://presse.prosieben.deBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHProSieben Sendersprecher Christoph KörferTel. +49 [89] 9507-1178Christoph.Koerfer@ProSieben.deOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell