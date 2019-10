Bonn (ots) -Zum Film des Regisseurs Christoph Röhl, "Verteidiger des Glaubens" über KardinalJoseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI., erklärt der Pressesprecher der DeutschenBischofskonferenz, Matthias Kopp:"Die Deutsche Bischofskonferenz begrüßt jeglichen konstruktiven Beitrag zurAufdeckung von sexualisierter Gewalt, ihrer Ursachen und des Umfeldes, durch denMenschen so lange leiden mussten. Gerade auch der Kirche fernstehendeJournalisten haben hier ganz wichtige Beiträge geleistet. Leider können wir imFilm von Christoph Röhl, 'Verteidiger des Glaubens', mit Bezug auf die PersonJoseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI. diesen konstruktiven Beitrag nicht sehen.Der Film zeichnet insgesamt ein stark verzerrtes Bild von Kardinal JosephRatzinger/Benedikt XVI. Tenor ist: Es ging ihm immer nur um die Reinheit derKirche und des Priestertums, nie um die Opfer. Das ist eine eigenwillige undfehlerhafte Interpretation.Die Theologie Joseph Ratzingers ist nicht charakterisiert durch einseitigeRealitäts-Fremdheit und die Konzentration auf ein weltfremd Schönes. Kennerseiner Theologie sehen hier eine Verkürzung, die dem anerkannten Theologen nichtgerecht wird. In der Theologie eine der Ursachen für Missbrauch bzw. Vertuschungsehen zu wollen, geht an der Sache vorbei.Über Jahrzehnte war Kardinal Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. eine treibende Kraftgegen Missbrauch:- bei der kirchlichen Definition der 'besonders schwerwiegendenVerbrechen' und damit der kirchenrechtlichen Definition desVerbrechens Missbrauch;- bei der Schaffung einer speziellen Strafkammer in der Kongregationfür die Glaubenslehre und damit beim Aufbau der Strukturen;- bei der strafweisen Entfernung von mehr als 380 Priestern, dieTäter waren, aus dem Klerikerstand. Diese Aspekte werden im Filmnicht angemessen gewürdigt.Vor allem war es Benedikt XVI., der sich als erster Papst überhaupt auf mehrerenReisen mit Opfern sexuellen Missbrauchs traf, insbesondere im September 2011 inErfurt. Dieser Umstand wird verschwiegen, was den Film unseriös macht. Es istbedauerlich, dass die Chance zu einem historisch-kritischen Porträt über PapstBenedikt XVI., das ihm differenziert hätte gerecht werden können, verpasstworden ist."Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell