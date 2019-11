Deutsche Bischofskonferenz veröffentlicht Arbeitshilfe zur Situation der Christen in der Sahel-Region / Einladung für die Medien

Bonn (ots) - Die Deutsche Bischofskonferenz stellt am 27. November 2019 inBerlin eine Arbeitshilfe zur Situation der Christen in der Sahel-Region vor. DieVeröffentlichung ist Teil der Initiative "Solidarität mit verfolgten undbedrängten Christen in unserer Zeit". Die Arbeitshilfe Solidarität mitverfolgten und bedrängten Christen in unserer Zeit - Sahel-Region gibt einenÜberblick über die Situation der Christen in der Sahel-Region, insbesondere imTschad. Sie erläutert aktuelle Konfliktlinien in den Gesellschaften, analysiertdie Hintergründe und lässt Mitglieder der Ortskirche zu Wort kommen. Diedeutschen Bischöfe wollen durch ihre jährliche Initiative die Auseinandersetzungmit der Diskriminierung und Verfolgung von Christen, die in vielen Teilen derWelt weiter anhält, auf möglichst breiter Ebene lebendig halten.Christen und Muslime haben traditionell harmonisch in der Sahel-Regionzusammengelebt. Dieses gute Miteinander ist durch die Entwicklung dervergangenen Jahre in Gefahr geraten. Die islamistische Terrororganisation BokoHaram destabilisiert die Region immer wieder durch Terroranschläge und brutaleGewalt, die sich auch gegen Kirchen und Vertreter von Religionsgemeinschaftenrichten. Die starke Einflussnahme Saudi-Arabiens, das heißt die Förderung desradikal wahhabitischen Islam in der Region, hat ebenfalls zu Spannungen zwischenChristen und Muslimen geführt. In der Folge wurden auch soziale Konflikte - wiedie Auseinandersetzung zwischen nomadischen Viehzüchtern und sesshaften Bauern -in gefährlicher Weise religiös aufgeladen.Bei einem Pressegespräch wird die Arbeitshilfe vorgestellt und über dieSituation der Christen in der Sahel-Region informiert. InteressierteMedienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen amMittwoch, 27. November 2019,um 10.30 Uhrim Kommissariat der deutschen Bischöfe(Katholisches Büro in Berlin)Hannoversche Straße 5, 10115 Berlin.Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung:- Erzbischof Dr. Ludwig Schick (Bamberg), Vorsitzender der KommissionWeltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, der die Arbeitshilfevorstellen und von seinem Besuch im Tschad im Juni berichten wird;- Erzbischof Edmond Djitangar (N'Djaména, Tschad), der für Gesprächeüber das Zusammenleben der Gläubigen der verschiedenenReligionsgemeinschaften im mehrheitlich muslimisch geprägten Tschadzur Verfügung steht;- Pfarrer Dirk Bingener (Aachen), Präsident des katholischenHilfswerks Missio, der das Engagement des Hilfswerkes in derSahel-Region und im Bereich des christlich-islamischen Dialogsvorstellt.Hinweis: Interessierte Medienvertreter sind gebeten, sich für diesesPressegespräch bei der Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz mit einerformlosen E-Mail (pressestelle@dbk.de) anzumelden.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell