Deutsche Bischofskonferenz trauert um Bischof em. Dr. Viktor Josef Dammertz OSB

Bonn (ots) - Die Deutsche Bischofskonferenz trauert um den in der vergangenenNacht verstorbenen früheren Bischof von Augsburg, Bischof Dr. Viktor JosefDammertz OSB, der bis zu seiner Emeritierung 2004 der DeutschenBischofskonferenz angehörte. In einem Beileidsschreiben an denDiözesanadministrator und ernannten Bischof von Augsburg, Prälat Dr. BertramMeier, würdigte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, KardinalReinhard Marx, den Verstorbenen als Freund und Wegbegleiter."Mit dem Tod von Bischof Dammertz geht ein fürsorglicher Hirte, geschätzterSeelsorger und überzeugter Ordensmann von uns. Wenngleich das hohe Alter ihn inden zurückliegenden Jahren nur noch selten seinen bischöflichen Dienst hatausüben lassen, so war er viele erfüllte Jahre seines Lebens unter großemEngagement in unserer Bischofskonferenz dabei", so Kardinal Marx. Dankbar denkeer dabei an dessen langjährigen Vorsitz der Kommission für Geistliche Berufe undkirchliche Dienste und die Mitarbeit in der Kommission Weltkirche. "GeradeBischof Dammertz war es, der in unserer Bischofskonferenz die Bedeutung undVerankerung des Ordenslebens in der Kirche Deutschlands stets in Erinnerungrief. Wir haben von der Spiritualität und der Herzensgüte des Verstorbenen viellernen dürfen."Elf Jahre habe Bischof Dammertz mit seiner lebensfrohen Art die Beratungen derDeutschen Bischofskonferenz geprägt. "In unseren Gesprächen und Sitzungen habeich ihn oft als nachdenklichen und gleichzeitig lösungsorientierten Menschenerlebt. Darin war etwas von seinem bischöflichen Wahlspruch zu spüren, nach demer sein ganzes Leben ausgerichtet hat: 'Für euch - mit euch!'. Zeit seinesLebens hat Bischof Dammertz gerade auch junge Menschen für die Kirche begeisternkönnen. Mit dem kraftvollen Verkünden des Wortes Gottes hat er viele Menschen,auch Fernstehende, angesprochen", schreibt Kardinal Marx.Mit Bischof Dammertz verlasse die Kirche in Deutschland ein überzeugter undallseits geschätzter Benediktiner. Dessen segensreiches Wirken im BistumAugsburg und in der Deutschen Bischofskonferenz sei einhergegangen mit demEngagement in der Ordensgemeinschaft. "Ich denke dabei an die Verantwortung alsGeneralsekretär der Benediktinerkongregation von St. Ottilien gerade in der Zeitdes Zweiten Vatikanischen Konzils, an seine Amtszeit als Erzabt von St. Ottilienund vor allem an seine internationale Verantwortung als Abtprimas der weltweitenBenediktinischen Konföderation mit Sitz in Rom, die er 15 Jahre verantwortethat. Hinzu kamen - nach seiner Weihe zum Bischof von Augsburg - dieMitgliedschaften in der römischen Kongregation für die Institute des geweihtenLebens und die Beratertätigkeit im Päpstlichen Rat für die Interpretation derGesetzestexte", so Kardinal Marx. Er fügt in seinem Brief hinzu: "All das zeigt,was Bischof Viktor Josef Dammertz war: Ein Benediktiner mit Bezug zur Welt undzum Glauben, ein Seelsorger, standhaft in seiner Kirche und mutig in derVerkündigung, ein Priester aus Überzeugung und Leidenschaft für das Evangelium,ein Freund und treuer Wegbegleiter."