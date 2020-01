Deutsche Bischofskonferenz begrüßt Entscheidung des Deutschen Bundestages zur Organspende

Bonn (ots) - Anlässlich der heutigen (16. Januar 2020) Debatte und Entscheidungim Deutschen Bundestag zum Thema Organspende erklärt der Vorsitzende derDeutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx:"Der Deutsche Bundestag hat heute mit einer deutlichen Mehrheit ein Gesetz zurStärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende beschlossen. DieDeutsche Bischofskonferenz unterstützt nachdrücklich das mit dem Gesetzverfolgte Anliegen, in Deutschland die Zahl der Organspenden wirksam zu erhöhen.Wir glauben, dass das heute beschlossene Gesetz geeignet ist, die erfreulichgroße Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung praktikabel und nachhaltig in eineindividuelle Bereitschaft zur Organspende zu überführen. Das Gesetz gewährtweiterhin eine möglichst große Entscheidungsfreiheit bei der Organspende undtrifft dennoch Maßnahmen, die dazu führen, dass die Menschen sich verstärkt mitder Frage der Organspende befassen.Zudem hält das Gesetz praktische Regelungen bereit, wie z. B. die Einführungeines Organspenderegisters, die die Abläufe und Strukturen bei der Organspendeweiter verbessern werden. Die Verabschiedung dieses Gesetzes setzt ein wichtigesZeichen für den Erhalt und Schutz grundlegender (medi-zin)ethischer undgrundrechtlicher Prinzipien, auf denen das Wertefundament unserer Gesellschaftfußt. Wir begrüßen die Entscheidung des Deutschen Bundestages deshalb sehr."Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28823/4493805OTS: Deutsche BischofskonferenzOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell