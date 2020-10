Deutsche Biotechnologie – NEUES Allzeithoch!

Liebe Leser,

die Biotechnologie an den Aktienmärkten ist weiterhin in unglaublich guter, stabiler Verfassung. Nun hat der DaxSubsector Biotechnologie sein nächstes Allzeithoch erreicht. Die Kurse des Index sind am Dienstag erneut geklettert und konnten weitere + 1% realisieren.

Damit ist der Rekordstand von 1.163 Punkten geschafft. Sie können den Index selbst nur nachbilden, einen ETF oder ein Zertifikat ist nicht verfügbar. Dennoch macht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung