"Die Deutsche Betriebsrente" ist ab sofort angebotsfähig (FOTO)

Bonn (ots) -"Die Deutsche Betriebsrente", die Kooperation der Zurich GruppeDeutschland und der Talanx Deutschland AG ist ab sofort angebotsfähigund rechnet bereits im nächsten Jahr mit ersten konkreten Einigungen."Wir haben früh begonnen, Gespräche mit Sozialpartnern zu führen,nachdem uns die Genehmigung des Bundeskartellamtes am 26. März 2018erteilt wurde. Im Rahmen des Paradigmenwechsels in der betrieblichenAltersversorgung erleben wir großes Interesse an unserer Lösung fürdas Sozialpartnermodell und gleichzeitig hohen Beratungsbedarf", sagtFabian von Löbbecke, als Vorstandsvorsitzender von TalanxPensionsmanagement für die Kooperation mitverantwortlich. DieErwartungen an die Betriebsrentenreform sind hoch - auch dieKooperationspartner sehen hohes Potenzial und gehen von einemdeutlich steigenden Interesse an betrieblicher Versorgung aus.Insgesamt gibt es rund elf Millionen Arbeitnehmer bei tarifgebundenenUnternehmen in Deutschland. Rund 53 Prozent der Arbeitnehmer in derPrivatwirtschaft haben noch keine bAV.Lars Golatka, Leiter des Geschäftsbereichs betrieblicheAltersversorgung bei der Zurich Gruppe Deutschland undVorstandsvorsitzender der Deutscher Pensionsfonds AG, ergänzt: "Wirmüssen das Vertrauen schaffen, dass Sicherheit auch ohne festeGarantien funktioniert. Es gilt, die Vorteile einer marktorientiertenKapitalanlage mit umfangreichen Sicherheitsmechanismenherauszustellen - Glättungsverfahren und Sicherheitspuffer stehen imZentrum unseres Produktes. Unser Anspruch ist 'Mehr Rente fürDeutschland.""Das Sozialpartnermodell trifft den Nerv der Zeit. Wir rechnen mitden ersten konkreten Abschlüssen im nächsten Jahr und gehen davonaus, dass das Sozialpartnermodell in den Folgejahren an Dynamikgewinnt. Für uns als Dienstleister und für die Berater besteht dieChance zum wichtigen Begleiter der Arbeitgeber und der Sozialpartnerzu werden.", so Golatka weiter.Einfache, verständliche und digital steuerbare AbsicherungsmodelleZurich und Talanx legen der gemeinsamen Zielrentenlösung einenkapitalmarktbasierten Pensionsfonds zugrunde. Dabei handelt es sichum eine kollektive Kapitalanlage, die durch den Verzicht aufGarantien deutlich höhere Renditechancen bietet als herkömmlicheVersicherungsprodukte.Zur Wahrheit gehört aber auch, dass eine Anlage ohne GarantienSchwankungen unterworfen sein kann. Damit die Arbeitnehmer dennocheine stabile Zielrente erhalten, hat "Die Deutsche Betriebsrente"Glättungsmechanismen entwickelt. Ausschläge an den Kapitalmärktenkönnen damit abgefedert werden. Kollektive Puffer sichernWertschwankungen am Kapitalmarkt ab. Auch in Jahren mit einernegativen Wertentwicklung am Kapitalmarkt kann eine positive Renditeausgewiesen werden. Diese intelligenten Absicherungsmodelleversprechen mehr Leistung für Arbeitnehmer.Der Kunde im Fokus: Flexible Einkommensabsicherung für allemöglich machen"'Die Deutsche Betriebsrente' wird im Kontext desSozialpartnermodells ein ebenso breites wie tiefesbAV-Produktspektrum bieten. Es war von Beginn an das Ziel,betriebliche Altersversorgung einfach und sicher zu gestalten - nichtzuletzt muss die Absicherung den Bedürfnissen der Kundenentsprechen", ergänzt von Löbbecke.Das Produktangebot ist durch einen modularen Aufbau geprägt.Leistungspakete können entsprechend der Wünsche von Sozialpartnernindividuell konfiguriert werden. Weil sich die Lösung flexibel an dieBedürfnisse der jeweiligen Branche anpassen lässt, steht siegrundsätzlich jedem Sozialpartner offen - egal ob groß oder klein.Auch das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Kapitalanlagemanagementrichtet sich flexibel nach den branchenindividuellen Renditezielen.Ein wichtiger Produktbaustein neben der Altersvorsorge: BiometrischeAbsicherung zusätzlicher Risiken wie Invalidität und Tod. Derkollektive Risikoausgleich im Sozialpartnermodell wird es demKonsortium ermöglichen, Arbeitnehmern diese Vorsorge ohne jeglicheRisikoprüfung anzubieten. Der Schutz vor biometrischen Risiken wirddadurch auch für Menschen zugänglich, die bisher als "unversicherbar"galten.Für "Die Deutsche Betriebsrente" gilt ebenso: DerAutomatisierungs- und Digitalisierungsgrad ist maßgeblich für denErfolg im Markt. Neben Kostenoptimierungen für die Sozialpartnerbietet die Konsortiallösung eine voll-digitale Verwaltungslösung ingeschützten Datenräumen. Ein innovatives Self-Service-Portal fungiertals digitale Beratungs-, Abschluss- und Verwaltungsplattform - sowohlfür Sozialpartner als auch für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. DigitaleSchnittstellen versetzen das Portal in die Lage, bereits bestehendeBranchenlösungen abzubilden.Verantwortung auf zwei starken SchulternSowohl Talanx als auch Zurich verfügen über jahrzehntelangeErfahrung in der bAV und insbesondere mit demkapitalmarktorientierten Pensionsfonds. "Aus unseren Gesprächen mitArbeitgeberverbänden und Gewerkschaften geht hervor, dass dieSozialpartner eine Gewähr dafür wollen, dass die Anbieter ihnen aufsehr lange Zeit die Treue halten - schließlich geht es um die Rentetausender Menschen. Ich bin davon überzeugt, dass 'Die DeutscheBetriebsrente' dem Sicherheitsbedürfnis gerecht werden kann. Sie wirdvon gleich zwei finanzstarken Konzernen getragen", so Golatka weiter."Es gilt, dem Kunden einen besonderen Mehrwert in Form erhöhterSicherheiten zu bieten. Mehr Informationen zu "Die Deutsche Betriebsrente" erhalten Sie unter: www.diedeutschebetriebsrente.de